Самара, 7 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Экономика Самарской области восстанавливается очень хорошими темпами. Об этом 7 сентября сообщил глава региона Дмитрий Азаров перед началом внеочередного заседания Самарской губернской думы.

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«Мы отчетливо видим позитивную динамику текущих экономических показателей, которые свидетельствуют о том, что ситуация значительно улучшается», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона сообщил, что производство товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности во втором квартале 2021 года увеличилось в области на 18,5% к аналогичному периоду 2020 года.

За шесть месяцев текущего года в регионе промышленное производство увеличилось на 7,2%, а объем строительных работ за семь месяцев 2021 года вырос на 45,6%. В более чем 1,5 раза увеличился ввод жилья (на 57,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), пояснил он.

«Инвестиции в основной капитал увеличились на 57% с начала года. В 2,3 раза сократилось число безработных. Мы снова выходим на траекторию уверенного роста опережающего развития региона. По мере восстановления экономики, соответственно, увеличиваются и возможности областного бюджета», — сообщил областной губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин попросил самарских чиновников пересмотреть планы по вводу жилья.