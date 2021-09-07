Махачкала, 7 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Дагестане вынесен приговор бывшему руководителю регионального управления Росреестра Шамилю Гаджиеву. Ленинский районный суд Махачкалы признал его виновным во взяточничестве и приговорил в восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Тюрьма

Кроме получения взяток Гаджиева также признали виновным с незаконном отчуждении государственного имущества, в том числе при его участии члены преступной группы оформили почти за 20 лет свыше тысячи земельных участков в городе Махачкале.

Напомним, Шамиль Гаджиев стал фигурантом уголовного дела весной 2019 года, тогда же его арестовали, обвинив в отчуждении и хищении муниципальных и федеральных земельных участков на сумму свыше 370 млн рублей. В числе подозреваемых в афере также экс-депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов, специалист Росреестра Ренат Шихвеледов и инженер кадастровой палаты Абдула Умаханов.

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