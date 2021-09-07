Красноярск, 7 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 27 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в оперативном штабе региона.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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С начала пандемии в Красноярском крае скончались 5326 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 7 сентября выявлено 107 864 носителя коронавируса, выздоровели 94 404 человека.