Казань, 7 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Татарии в предстоящие сутки ожидаются заморозки. В связи с этим региональное управление Росгидрометцентра продлило штормовое предупреждение, сообщает 7 сентября пресс-служба ведомства.

Pixabay.com Заморозки

Ночью и утром 8 сентября на территории Татарии местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 1 градуса. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы составит не выше +8 градусов, днем — +10…+15.

Накануне республиканские метеослужбы распространили предупреждение о заморозках в воздухе и на почве до минус 2 градусов.

Читайте также: В Татарии из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

ИА REGNUM ранее сообщало, в Благоварском районе Башкирии 6 сентября выпал снег с дождем.

Читайте также: В Башкирии ожидаются заморозки до —5°С

Читайте также: Тюменцев предупредили о наступлении заморозков