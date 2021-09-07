Москва, 7 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, который в настоящее время находится на отдыхе в Сибири, вернётся в Москву не раньше завтрашнего дня, 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«У нас будет напряжённый рабочий день в четверг, обширный график запланирован», — пояснил официальный представитель Кремля.

По его словам, помимо рабочего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, запланировано ещё несколько мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой неделе президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Амурскую область. В Благовещенске после посещения космодрома «Восточный» глава государства наградил спасателей и пожарных, которые участвовали в ликвидации последствий природных пожаров и паводков в регионах, медалями «За заслуги перед Отечеством» «За спасение погибавших» и «За отвагу на пожаре».

По дороге из Благовещенска российский лидер сделал остановку в Сибири, где проведёт несколько дней на отдыхе в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.