Киев, 7 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет проблем с поставкой вакцин от коронавируса на Украину, заявила 7 сентября в Раде депутат «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Политик отметил, что ключевой проблемой является нежелание части людей вакцинироваться. В этом контексте он призвал народных депутатов Украины быть «достаточно осторожными» с высказыванием собственного мнения относительно вакцинации в социальных сетях и в эфирах телеканалов.

Радуцкий констатировал, что ситуация в Украине по заболеванию COVID-19 действительно ухудшается, и на сегодняшний день страна приближается к «желтой» зоне эпидемической опасности.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, с начала кампании по вакцинации на Украине привито 5,6 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 4,3 млн человек, т. е. порядка 10% населения страны.

Накануне главный санитарный врач страны Игорь Кузин предположил, что в ноябре на Украине могут объявить очередной локдаун.