Токио, 7 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. На авиабазе Гифу воздушных Сил самообороны Японии, расположенной в центральной части страны, сошел со взлетно-посадочной полосы патрульный самолет. Об этом 7 сентября сообщает агентство Kyodo.

Взлетная полоса

По информации источника, на борту воздушного судна было десять человек, из числа которых в результате произошедшего никто не пострадал.

Также указывается, что в настоящее время военнослужащие названной авиабазы устанавливают причину инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что в Канаде потерпел крушение небольшой частный самолет.