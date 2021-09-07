Москва, 7 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Кремле отслеживают ситуацию в Афганистане и пытаются понять, будут ли заявления боевиков коррелироваться с действиями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит, а главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день важно понять, какая система управления будет в Афганистане после прихода к власти боевиков.