Москва, 7 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Восстановление внутреннего туризма в России может начаться не раньше второй половины 2022 года. Такой прогноз 7 сентября сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дворцовая площадь. Санкт-Петербург

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Причем произойдет это только в том случае, если ситуация с пандемией не будет ухудшаться, уточнила представитель туристической отрасли.

«По предварительным прогнозам, восстановление начнется не раньше второй половины 2022 года при условии, что с пандемией будет происходить то же, что и сейчас — то есть не будет новых штаммов и новых ограничений, которые вводят разные страны», — сказала Ломидзе.