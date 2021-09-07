Москва, 7 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не планирует возвращаться в сборную России по футболу. Об этом 7 сентября он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Цитата из видео «Акинфеев отбил ногой пенальти» Сейв Игоря Акинфеева

«Я чётко понимал, что ответ был дан в 2018 году, свою позицию было бы глупо менять. Я дал слово родителям, семье, буду его держать до конца», — сказал Акинфеев.

Он добавил, что хотел бы видеть в сборной России новых вратарей, которые бы заслуживали место в команде и тянули её наверх.

Напомним, в октябре 2018 года после домашнего чемпионата мира Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

В составе сборной России Акинфеев сыграл 111 матчей, стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008 и дошёл до четвертьфинала ЧМ-2018.