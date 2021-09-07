Джакарта, 7 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что в течение августа 2021 года в стране произошло 807 тектонических землетрясений, сообщает Antara.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

В течение августа произошло 781 землетрясение с небольшой магнитудой.

За месяц в стране произошло три разрушительных землетрясения. В начале августа в провинции Лампунг произошло землетрясение магнитудой 5,3. Затем на Суматре произошло землетрясение магнитудой 5,2. На Сулавеси также произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате землетрясения пострадало несколько жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ошибку допустили американские сейсмологи, сообщив о землетрясении магнитудой 6,5 в Канаде.