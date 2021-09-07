Баку, 7 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил новым министром молодёжи и спорта Фарида Гаибова. Текст распоряжения о назначении 7 сентября опубликовала пресс-служба главы республики.

Флаг Азербайджана

Гаибов в настоящее время также является главой Европейской федерации гимнастики. Кроме того, он претендует на пост руководителя Международной федерации гимнастики.

Стоит отметить, что предыдущий министр молодёжи и спорта Азербайджана Азад Рагимов скончался 30 апреля 2021 года в США. Там он лечился от рака легких и цирроза печени.