Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Главный врач московской больницы № 40 («Коммунарка») Денис Проценко считает, что Россия справилась с вызовом пандемии COVID-19. Об этом он заявил на встрече с волонтёрами в Екатеринбурге.

Kremlin.ru Денис Проценко

«Государство с вызовом справилось. Дефицита коек у нас не было», — цитирует спикера «УралLIVE».

Проценко привёл следующий пример: сейчас медучреждения могут всего за несколько дней превратить в «ковидарий», а потом перепрофилироваться обратно для оказания плановой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Проценко призвал не бояться вакцинации от коронавируса.