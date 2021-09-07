* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 13:11 — REGNUM В настоящее время Россия еще пока не принимала никаких решений о признании радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что на данный момент в Москве пытаются понять, насколько обещания и заявления радикального движения будут совпадать с его последующими действиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет принимать поспешных решений по вопросу признания радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).