Пермь, 7 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 460 заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 7 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди выявленных носителей коронавируса 59 детей. Лечение в больницах получает 71 человек, еще 389 пермяков находятся дома под наблюдением медиков.

Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения в регионе составило 91 016. Выздоровели 80 239 человек. На сегодняшний день в COVID-отделениях пребывают 3246 пациентов. Коечный фонд свободен на 29,7%.

По причине коронавирусной инфекции скончались 4260 человек. За последние сутки подтверждено 24 смерти.