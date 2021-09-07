Песков не исключил обсуждения идеи новых городов между Путиным и Шойгу
Москва, 7 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Программа создания новых городов в Сибири является титанической, а работа над ней ведётся тщательно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Дмитрий Песков
«Подобные программы развития формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа», — сказал Песков.
Он не исключил, что во время совместного отдыха у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.