Грозный, 7 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. К 2024 году в Чечне будет создано 63 108 рабочих мест, в том числе 36 382 — постоянных и 26 726 — временных. Уже в 2021 году планируется трудоустроить не менее 35 615 безработных жителей региона. Такие данные были приведены в ходе совещания оперативного штаба 4 сентября.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Уже сейчас власти региона при решении проблемы безработицы достигли доковидного уровня, сообщил председатель правительства ЧР Муслим Хучиев.

«Принятые нами оперативные и эффективные меры позволили вернуться к уровню, который был до пандемии — 8%. Это говорит о стабилизации экономической ситуации в Чеченской Республике», — приводит слова премьер-министра РИА «Чечня Сегодня».

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