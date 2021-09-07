Мишустин прибыл в Саратов
Саратовская область, 7 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мишустин
Председатель правительства посетит ряд объектов социальной, транспортной и производственной сфер.
Также у Мишустин запланирована встреча с губернатором региона Валерием Радаевым.
Отметим, что это первая поездка Мишустина в Саратов в должности премьер-министра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на строительство онкологического диспансера в Саратовской области, начатого в 2019 году, регион получит из федерального бюджета дополнительно 87,6 млн рублей.
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