Тирасполь, , 13:08 — REGNUM Введённые Украиной 1 сентября ограничения для передвижения через свою территорию автомобилей с приднестровскими номерами — «это всерьёз и надолго». Об этом заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Приднестровье PavelD

«Ожидать возвращения к прежнему режиму международного движения нет оснований», — подчеркнул он.

До последнего дня не было известно, как отреагирует Киев на просьбу Кишинёва о переносе введения ограничительных мер на 10 января 2022 года. На официальном сайте Одесской таможни появлялась противоречивая информация. В итоге, несмотря на то, что на протяжении полугода Кишинев и Киев регулярно уведомляли о введении ограничений с 1 сентября, запрет все же стал неожиданностью.

«Многих граждан Приднестровья эта мера застала врасплох. В частности, люди, которые успели выехать на автомобилях с приднестровскими госномерами в Россию, несколько дней не могли вернуться назад и стояли на украинской границе», — пояснил политолог. Без содействия Киева решить этот вопрос, ударивший исключительно по простым гражданам, было невозможно, уверен он.

«То, что сейчас Киев пошёл на временное послабление, допустив пропуск приднестровцев домой через территорию Украины, означает, что инициаторы запрета не хотят скандалов, способных представить это решение в невыгодном для международных посредников и наблюдателей свете. Они готовы с помощью незначительных послаблений снять шероховатости, чтобы в главном цель была достигнута — закрепить безальтернативный статус нейтральных номеров для международного движения приднестровского автотранспорта», — объяснил позицию Киева эксперт. Активнее всех внедрение нейтральных номеров для Приднестровья продвигал американский дипломат Майкл Скэнлан, возглавлявший до середины 2018 года Миссию ОБСЕ в Молдавии, отметил эксперт. К концу своей миссии он прилагал усилия, которые можно сравнить разве что с энергичной работой другого американского дипломата — Дерека Хогана, результатом работы которого стало установление в Молдавии режима единоличной власти правых, считает Шорников.

Напомним, что с 1 сентября 2021 года на Украину перестали пропускать транспорт с госномерами Приднестровской республики, несмотря на наличие договорённостей с Кишинёвом о продлении прежнего режима до 10 января 2022 года. В Киеве введение ограничительных мер объясняют «уважением к территориальной целостности Молдавии» и общими геополитическими целями двух государств.