Москва, 7 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Иностранные туристы начали возвращаться в Россию. Об этом 7 сентября сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Красная площадь

Правда пока этот процесс продвигается очень медленно. Иностранцев, приехавших в Россию с туристической целью все еще в разы меньше, чем до начала пандемии.

«По оценке туроператоров по въездному туризму, несмотря на то, что уже есть заказы и есть небольшой ручеек иностранных туристов, приезжающих в Россию, падение больше, чем на 50−70% по сравнению с 2019 годом. Поэтому пока о восстановлении въездного туризма говорить не приходится. Этот сегмент путешествий находится в самом плачевном и тяжёлом положении», — сказала Ломидзе.