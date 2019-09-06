Воронеж, 7 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области из-за возможных заморозков в ночь на 8 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Заморозки

«Получено штормовое предупреждение — ночью и утром 8 сентября 2021 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до 2 градусов мороза», — сообщили в ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заморозки прогнозировались на 6−7 сентября. Между тем, по прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, с 8 сентября в регион постепенно начнет возвращаться тепло — днём воздух прогреется до +19 градусов, а 9−11 сентября — до +23 градусов.