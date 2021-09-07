Москва, , 13:05 — REGNUM Кремль не знает о возможных контактах лидеров движения за независимость испанской Каталонии с российскими властями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам ничего неизвестно об этих контактах, мы не знаем, насколько подобные публикации могут быть достоверными. В любом случае там утверждается о некой причастности российской стороны к событиям в Каталонии, и мы категорически это отвергаем», — сказал Песков.

Он назвал подобные заявления и домыслы ложью и инсинуациями.