Красноярск, 7 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждён 381 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в оперативном штабе края.

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За всё время в регионе выявлено 107 864 носителя коронавируса. Выздоровели 94 404 человека, в том числе 415 — за сутки.

В Красноярском крае проведено уже 3 543 614 тестов на коронавирус (+2229 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в регионе выявили 389 носителей SARS-CoV-2.