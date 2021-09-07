Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил на международном автосалоне в Мюнхене новый минивэн Multivan T7 2022 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

Volkswagen Volkswagen Multivan

Внешний вид новинки имеет черты нескольких моделей немецкой компании. Линия силуэта автомобиля напоминает раритетную модель T1. Её Volkswagen производил 54 года назад. Рельеф кузова нового минивэна аналогичен Volkswagen T3, а фары больше похожи на оптику Volkswagen Golf. От Multivan четвертого поколения автомобилю достался капот.

Внутри рестайлингового T7 установлены отдельные комфортные кресла. Сиденья на заднем ряду оборудованы раздвижным механизмом, благодаря которому их можно отодвинуть вперёд, освободив большее пространство для перевозки крупногабаритных грузов в багажном отделении.

В основу минивэна легла модульная платформа MQB. В качестве силового агрегата у модели стоит гибридный мотор производительностью 218 л. с.

Ранее Volkswagen представил концепт-кар электрического минивэна ID. Buzz AD. В его создании участвовали специалисты американской компании Argo AI. Автомобиль оснащён системой, позволяющей предугадывать различные сценарии поведения пешеходов, велосипедистов, а также водителей других автомобилей.

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