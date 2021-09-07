Киев, 7 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Действующая власть Украины продолжает политику разжигания межнациональной вражды и подтасовки исторических фактов, о чем лишний раз свидетельствует демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом сегодня, 7 сентября, заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оппозиционный политик подчеркнул, что, по словам представителей власти, памятный знак якобы станет экспонатом «Музея тоталитаризма». Он добавил, что уже сегодня название этого музея начинает играть новыми красками.

«Потому что попытки очернить, переписать ход событий в течение длительного и важнейшего периода истории украинского государства, сформировать из Украины «анти-Россию», оголтелая борьба власти со всеми проявлениями давно сформировавшихся близких, дружеских отношений, насильственное насаждение чуждых идей и идеалов, в том числе массовый снос почитаемых гражданами своей же страны памятников, монументов, памятных знаков, — это и есть проявление современной украинской тоталитарной политики, которую власть стремится навязать и сделать обязательной для всего населения, карая за инакомыслие», — уверен Медведчук.

По его мнению, отрицание общей с Россией истории, а также уничтожение общего культурно-религиозного наследия, включая запрет общих праздников и героев, вызывает исключительно неприятие и отторжение у миллионов украинцев.

«Не менее странно выглядит демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы и с точки зрения нынешней государственной политики Украины. Ведь и президент Зеленский, и его ближайшее окружение на каждом шагу заявляют, что именно Киевская Русь является праматерью наших народов, родоначальницей огромного культурного и этнического массива, а Киев претендует на то, чтобы стать точкой отсчета для русской цивилизации. И тогда отрицание близких исторических связей между Украиной и Россией выглядит еще более маразматичным и нелогичным», — отмечает оппозиционный политик.

Медведчук обращает внимание, что, поскольку никакого политического смысла в сносе памятника нет, эти действия следует расценивать как акт государственного вандализма. Данный инцидент, по его словам, только подтверждает, что общественное движение «Украинский фронт защиты исторической памяти», создание которого инициировала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», является крайне востребованным и необходимым для Украины.

«Мы готовы и дальше защищать историческую правду, пресекать все попытки властей переписать ход истории, переиначить трактование событий и фактов. Это касается и недалекого прошлого — например, сохранения исторической памяти о подвиге украинского, российского и других братских народов в годы Великой Отечественной войны, и древней истории. Так, откровенные манипуляции с попытками исказить название нашего государства и даже уязвить таким образом русский народ выглядят смешно, убого и свидетельствуют о ничтожности персон, озвучивавших подобного рода заявления», — констатировал парламентарий, добавив, что такая политика действующей власти призвана погрузить украинское общество в «ненависть и враждебность ко всему русскому», но он уверен — ни украинский, ни русский народы этого не хотят и никогда не примут.

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве в настоящий момент проходит аудит всех памятных знаков, каким-либо образом связанных с «государством-агрессором». Накануне в Киевсовете заявили о демонтаже памятного знака в честь дружбы столицы Украины и Москвы, объявив, что «этого куска гранита уже нет». Медведчук ранее заявлял, что, как бы ни старалась власть превратить Украину в «анти-Россию», большинство украинцев это не поддерживают, и потому такая политика власти обречена на провал.