Уфа, 7 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. 301 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что всего в регионе подтвердили 59 163 случая заражения этой инфекцией. При этом, в республике победили вирус 52 776 человек, в том числе 280 человек справились с ним за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в регионе констатирована смерть 15 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции в республике получили 1 190 006 человек, завершили вакцинацию 1 052 983 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 6 сентября в Башкирии за сутки выявили 300 новых носителей коронавируса.