Тюмень, 7 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанет гражданин за изнасилование и убийство, совершённое 19 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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Убийство было совершено в 2002 году. В Тюмени на улице Тарской было обнаружено тело 32-летней женщины с ножевыми ранениями головы и грудной клетки. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе следствия были изъяты следы биологического характера, принадлежащие преступнику. ДНК-материалы были занесены в базу данных осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Они и вывели спустя 19 лет на след подозреваемого 45-летнего жителя Тюмени.

Во время допроса подозреваемый признался, что вечером 11 сентября 2002 года познакомился с женщиной на улице, предложил ей выпить спиртное в своей квартире, затем во время застолья изнасиловал её. Она пригрозила насильнику заявлением в полицию. Когда женщина вышла на улицу, тюменец с ножом устремился за ней и убил в безлюдном месте.

На данный момент обвиняемый находится под стражей.