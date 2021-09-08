Кузбасс пребывает в шоке: 41-летний ранее судимый житель города Мыски признался в том, что накануне, 6 сентября, убил в Киселёвске двух школьниц. Девочкам, которых сутки искали полиция и волонтеры, было всего по 10 лет. Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, их тела нашли 7 сентября в одном из заброшенных домов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Ушли с мужчиной: десятилетние школьницы найдены мертвыми в Кузбассе

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

13:01 07.09.2021 СУ СКР по Кузбассу. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти. В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь СК России. Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, мотива совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ранее Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

13:02 07.09.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования родным и близким убитых школьниц. Он подчеркнул, что правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь.

13:03 07.09.2021 В сети опубликовано видео с подозреваемым в убийстве двух школьниц из Киселёвска. На нём мужчина уверяет, что угостил их сладостями.

13:03 07.09.2021 В сети опубликовано видео с подозреваемым в убийстве двух школьниц из Киселёвска. На нём мужчина уверяет, что угостил их сладостями. Читайте также: Подозреваемый в убийстве школьниц из Кузбасса заявил, что просто угостил их

13:05 07.09.2021 Подозреваемый в убийстве девочек Виктор П. задержан. Он уже признался, что изнасиловал и задушил детей. Место убийства мужчина также показал сам, пишут Baza и Lshot. Читайте также: В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве школьниц

13:06 07.09.2021 Накануне, 6 сентября, М. и Т. ушли в школу и не вернулись. На одной из камер наружного наблюдения видно, как школьницы с ранцами выходят из магазина в сопровождении мужчины. По словам одного из продавцов, этот посетитель набрал полную тележку вкусностей, а дети называли его «дядей Витей». Читайте также: Ушли с мужчиной: десятилетние школьницы найдены мертвыми в Кузбассе

13:09 07.09.2021 «Пусть будет закон Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер»: корреспондент и ведущий ВГТРК Андрей Медведев высказался в своём телеграм-канале о кузбасской трагедии: «В Кузбассе нашли тела пропавших школьниц. Обеим было по десять лет. Обеих изнасиловало и убило ранее судимое существо, причём существо сидело за преступления сексуального характера. После освобождения оно что-то там нарушало, и его обязали отмечаться в полиции чаще, а также не выходить из дома после 20 часов. Существо вышло из норы и убило детей днем. Существу не важно, день или ночь. Вот все те, кто годами не может ужесточить законы, кто не может сделать так, чтобы педофилы сидели пожизненно всегда. Задумайтесь на секунду, как страшно умирали две десятилетние девочки. И ещё десятки других наших детей, которых не защитил закон. Они наши были, эти дети. В нашей стране жили. Рано или поздно это приведёт к тому, что граждане решат защищать своих детей сами. Раз больше некому. Вот не надо доводить людей до греха самосуда. Причём, все же известно — вот там живёт ранее судимый. Известно, за что. Мне надо объяснять дальнейшую логику событий и поступков? Форумы почитайте. И даже не любителей оружия. А форумы автомобилистов, реконструкторов. Где мужики собираются. Что там пишут про педофилов, смертную казнь и покупку гладкоствола. Русский человек, да и шире россиянин, не терпит несправедливости. На многое махнёт рукой, ай ладно. Но не тут. То, что насильники детей не сидят минимум по 25 лет без малейшего шанса на УДО это несправедливость и преступление. То, что убийцы детей не сидят пожизненно — также. Есть у нас закон Димы Яковлева? Пусть будет закон Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер».

13:14 07.09.2021 Валить нельзя задерживать. Так озаглавлена публикация в Telegram канале полковника МВД в отставке Алексея Трифонова. Она посвещена трагедии в Кузбассе, где были изнасилованы и убиты две десятилетние школьницы. «Споры о постановке запятой в предложении возникают после каждого резонансного задержания, особенно, если дело касается педофилии и убийства детей. Читать такие новости крайне тяжело. Но поверьте, ещё тяжелее всё это слушать операм, проводившим задержание очередной мрази. До нас с вами доходит лишь часть информации, в то время как парни впитывают её в малейших подробностях. Впитывают и пропускают через себя. И так каждый раз. Но главное оружие опера — ручка. Поэтому оперативники скурпулёзно записывают показания педофила, попутно борясь с огромным желанием намазать этому ублюдку лоб зелёнкой. И я уверен, если б дали такую индульгенцию, у многих не дрогнула б рука нажать на спусковой крючок. На этих мыслях и я неоднократно ловил себя, работая с отморозками и убийцами. О том, каким образом можно и нужно контролировать освободившихся из МЛС педофилов я говорил ранее. Одними участковыми проблему эту точно не решить. Только в комплексе, с задействованием методов ОРД. Ведь лучшая профилактика для педофила, это посадка. И желательно на пожизненный срок. Сколько ещё должно погибнуть детей, чтоб наши законодатели озаботились этой проблемой?».

13:16 07.09.2021 Подозреваемый сам показал, где спрятал трупы девочек.

13:17 07.09.2021 Кадр с места обнаружения тел школьниц в Киселевске.

13:18 07.09.2021 Дети были одеты в школьную форму, одна из девочек была с рюкзаком. К поискам были привлечены волонтеры.

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13:21 07.09.2021 Момент задержания подозреваемого в убийстве и изнасиловании двух девочек в Кузбассе. Цитата из видео СКР.

13:23 07.09.2021 Подозреваемый сначала не сознавался в содеянном, а потом рассказал, как расправился с детьми.

13:23 07.09.2021 Мать одной из школьниц, убитых в Киселёвске, узнала о пропаже дочери только сегодня утром — пьяную женщину разбудили волонтёры.

13:24 07.09.2021 Ранее мужчина отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера». Он освободился два года назад.

13:25 07.09.2021 Цитата с камеры наружного наблюдения, где видны мужчина и двое детей.

13:27 07.09.2021 Кадры с места убийства двух 10-летних девочек в Киселевске.

13:33 07.09.2021 Убийство школьниц в Кузбассе не оставило равнодушными многих пользователей сети. «За убийство детей только смертная казнь никаких сроков тюрьмы», — считает Александр Петров. «Верните смертную казнь! Даже пожизненное не устраивает, кормить маньяков за счёт налогоплательщиков», — замечает Т. «Соболезную родным и близким. От такого можно с ума сойти. Я не представляю, что сейчас переживают родители. Что заслужило это животное не хочется комментировать. На эту тему уже много высказано мнений. Скажу только одно, если не будут ужесточаться меры, то полиция не будет успевать доехать до этих бесов», — отмечает Дмитрий.

13:36 07.09.2021 В 2020 году одна из девочек-жертв маньяка тоже пропадала, но тревогу никто не бил.

13:36 07.09.2021 В Кремле не ведётся работа по ужесточению законодательства в области борьбы с педофилами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, никакой работы в администрации президента не ведется», — сказал Песков. По его словам, свои функции выполняют правоохранительные органы.

13:36 07.09.2021 Правоохранители выясняют полную картину произошедшего и мотивы. Дело передано на контроль в центральный аппарат СК.

13:39 07.09.2021 Песков: Кремль не готовит никаких изменений законодательства в связи с последними резонансными случаями преступлений в отношении детей. Он отметил, что в связи с данными преступлениями свои функции выполняют правоохранительные органы.

13:39 07.09.2021 Сенатор Валерий Рязанский выступил за ужесточение наказания за преступления против детей. Он призвал карать педофилов принудительной химической кастрацией, а не только тюремным сроком. Сейчас же такая процедура добровольная.

13:47 07.09.2021 Депутаты Госдумы займутся разработкой идеи об электронных браслетах для вышедших на свободу педофилов — Хинштейн в интервью РИА Новости.

13:53 07.09.2021 Задержанный в Кузбассе был ранее судим за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Из тюрьмы он освободился в 2019 году.

13:53 07.09.2021 Во время задержания он сначала утверждал, что просто угостил двух девочек семечками и газировкой, а потом пошел по своим делам. Позже он сознался, что изнасиловал и задушил их.

13:53 07.09.2021 Мужчина был задержан сотрудниками полиции в кратчайшие сроки.

13:54 07.09.2021 Напомним, две одноклассницы пропали накануне. Они ушли утром в школу, но домой так и не вернулись. По камерам наблюдения удалось установить, что в одном из магазинов подозрительный мужчина покупал им сладости. Позже девочек видели в сопровождении незнакомца на ближайших улицах.

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14:07 07.09.2021 «Пусть губернатор с инициативой выступит о смертной казни, раз на мнение народа правительство не реагирует», — предлагает «ВКонтакте» Александр Резников.

14:07 07.09.2021 «Нельзя разрешать детям общаться с чужими людьми (любыми, со всеми), вообще, совсем, никогда и нигде. Нельзя разрешать детям брать что-то у чужих людей (даже в церкви, даже у монахинь и полицейских (тех, кому все доверяют). Нельзя трогать чужих детей, даже соседям, даже знакомым, даже самым наилучшим. Нельзя и всё!» — пишет «ВКонтакте» семья Пироговых.

14:10 07.09.2021 Подонок лишил жизни двух девочек. И снова никто не знал, что это может случиться. Родители, школа, полиция, опека … (Вести FM).

14:20 07.09.2021 Как показала история с расстрелом в казанской гимназии, ужесточение законодательства после резонансных преступлений все же происходит. ИА REGNUM.

14:21 07.09.2021 «КП» удалось эксклюзивно поговорить с женой задержанного в Кемеровской области маньяка. Ирина: Здравствуйте, вы как меня нашли? Я уже не супруга ему. Мы развелись в июле. КП: Из-за чего вы развелись? Ирина: А вам зачем? КП: Вы знаете, в чем его подозревают? Ирина: Мне сейчас не интересна его жизнь. У меня своя жизнь у него своя. Я вам ничем не могу помочь. Вы обратитесь к его первой жене, у них с ним двое детей, у нас с ним нет детей, мы прожили всего год. Цитата канала truekpru.

14:26 07.09.2021 Следившие за поисками двух десятилетних школьниц из кузбасского Киселёвска до последнего надеялись, что девочки живы. Пока сотрудники правоохранительных органов и сотни волонтёров, в том числе из соседних регионов, прочесывали местность, в социальных сетях развернулись свои поиски — люди искали того самого подозрительного мужчину, с которым видели девочек. Читайте также: «Как жить теперь с этим?» — соцсети обсудили страшные новости из Кузбасса

14:36 07.09.2021 Следственные действия на месте преступления. © Следственный комитет России.

14:38 07.09.2021 Следком РФ возбудил дело о халатности после убийства двух детей в Кемеровской области.

14:39 07.09.2021 Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов Киселёвска. Об этом сообщает региональное управление СКР. Читайте также: Стало известно, где нашли тела двух школьниц из Кузбасса

14:40 07.09.2021 Подозреваемым в убийстве двух школьниц из Киселёвска оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски.

14:41 07.09.2021 В 2009 году Рудничный райсуд Прокопьевска приговорил подозреваемого в убийстве девочек в Кузбассе к 10 годам колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет (пункт «в» ч. 3 ст. 132 УК — позже этот пункт переведут под ч. 4 ст. 132 УК, ужесточив максимальный срок). Он полностью признал вину. с Сидел в ИК-44 города Белово. В колонии он занимался ремонтом обуви за деньги, один раз в неделю его привлекали на два часа к благоустройству территории ИК, следует из ходатайства ФСИН об установлении административного надзора после того, как мужчина вышел из колонии.

14:42 07.09.2021 Несмотря на запрет покидать Мыски, 6 сентября мужчина оказался в Киселевске — это примерно 130 км от Мысков. Там он встретил двух светловолосых девочек, тела которых нашли на следующий день.

14:45 07.09.2021 Химическая кастрация не сделает педофилов безопасными для детей, необходим комплекс мер — сенатор Мизулина.

14:46 07.09.2021 Проработкой идеи об электронных браслетах для педофилов займутся в Госдуме, заявил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн. Об этом: В Госдуме обещают проработать идею об электронных браслетах для педофилов

14:52 07.09.2021 В Кемеровской области после убийства двух девочек следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщили 7 сентября в пресс-службе СКР. Об этом: СКР возбудил дело о халатности после убийства двух детей в Кузбассе

14:53 07.09.2021 Химическая кастрация не сделает педофилов безопасными для детей, необходим комплекс мер, считает член Совфеда Елена Мизулина. Ранее сенатор говорила о том, что педофилов после выхода из тюрьмы необходимо снабдить специальными устройствами, электронными браслетами, для того, чтобы все их перемещения были под контролем правоохранительных органов. Также она предлагала создать открытую базу педофилов. Кроме того, сенатор настаивала на пожизненном наказании за растление детей.

14:54 07.09.2021 В Кузбассе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в Киселёвске двух 10-летних девочек. Дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, малолетних». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства. Подробности в материале: Глава СКР затребовал доклад по делу об убийстве школьниц в Кузбассе

14:55 07.09.2021 Следственный Комитет Российской Федерации. Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

14:56 07.09.2021 Продавец-кассир магазина, в котором на видеокамерах был запечатлён подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области мужчина вместе с убитыми девочками, рассказала 7 сентября в беседе с телеканалом «Звезда», что он часто приходил в эту торговую точку. Читайте также: В Кузбассе рассказали о подозреваемом в убийстве двух школьниц в Киселёвске

15:05 07.09.2021 Отменить мораторий на смертную казнь для педофилов предлагает лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Читайте подробнее: Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для педофилов

15:06 07.09.2021 Задержанный по подозрению в убийстве двух школьниц из кузбасского Киселёвска в апреле 2009 года был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определённые ограничения. Однако мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учёт в органы профилактики поставлен не был. Об этом сообщает СКР. Читайте также: СКР возбудил дело о халатности после убийства двух школьниц из Кузбасса

15:08 07.09.2021 Заброшенный дом, в котором нашли тела убитых девочек. © Следственный комитет России

15:15 07.09.2021 По словам жителей Киселёвска, насильник два дня выслеживал своих жертв.

15:15 07.09.2021 Мама одной из убитых девочек не смотрела за своим детьми, их было не меньше пяти.

15:16 07.09.2021 6 сентября никто не заметил, что школьница не пришла ночевать.

15:47 07.09.2021 Наказанием для педофилов за их преступления должно стать пожизненное тюремное заключение. Об этом заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух малолетних школьниц в Кузбассе. Подробности в материале: Детский омбудсмен потребовала пожизненного заключения для педофилов

15:48 07.09.2021 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

15:54 07.09.2021 «В нашем славном государстве до сих пор не запрещена пропаганда педофилии, — обращает внимание член СПЧ при президенте РФ, журналист Екатерина Винокурова. — К сожалению, тему запрета пропаганды педофилии все тормозят, рассуждая, что тогда запретят анимэ (нет, не запретят). У нас не построена система работы с заявлениями жертв педофилии примерно никак. Детей пострадавших допрашивают без взрослых и психолога, задают очень адские вопросы… жертвы проходят через ад <…> Не существует никакой государственной системы помощи жертвам педофилии и их реабилитации».

16:16 07.09.2021 Мужчина, у которого снимал жилье подозреваемый в убийстве двух девочек в Кузбассе, рассказал в интервью RT, что сдал жильё по просьбе брата и его знакомого. «Знакомый узнал, что у нас дом стоит, никто не живёт, и он попросил. Говорит: «Можно мой рабочий поживёт там?». С подозреваемым он пересекался всего однажды и поначалу принял его за вора.

16:16 07.09.2021 Следователи у заброшенного дома, в котором нашли тела убитых девочек. © Следственный комитет России

16:24 07.09.2021 Подозреваемый в убийстве двух девочек в Кузбассе. Видео: МВД России. [[[video-0]]]

16:54 07.09.2021 Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кузбассе одновременно зазывал к себе в гости и семилетнего мальчика. Мальчик отказался и остался жив, сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, к месту преступления мужчина довёз девочек на такси, сказав водителю, что он дедушка детей.

16:54 07.09.2021 Одна из убитых девочек. 42.мвд.рф

16:55 07.09.2021 Одна из убитых девочек. 42.мвд.рф.

17:36 07.09.2021 Чтобы не допускать новых преступлений среди лиц, ранее отбывших наказание за серьезные уголовные деяния, таких рецидивов, как убийство двух девочек в Кузбассе, надзорным органам нужно качественно выполнять свою работу, считает петербургский адвокат Серей Жорин. Читайте также: Надзорным органам нужно выполнять свою работу — юрист о трагедии в Кузбассе

18:02 07.09.2021 Кадры задержания подозреваемого в убийстве школьниц в Киселёвске. © Следственный комитет России

18:21 07.09.2021 Убийство двух десятилетних девочек в Кузбассе стало результатом недосмотра надзорных органов, считает адвокат Александр Почуев. Если вина подозреваемого в убийстве, который ранее отбыл срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, будет доказана, то это укажет на провал в работе участкового уполномоченного полиции и уголовно-исполнительной инспекции (УИИ). Читайте также: Адвокат: Убийство девочек в Кузбассе — провал в работе надзорных органов

18:31 07.09.2021 Историк, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков: «Существо отсидело за педофилию, вышло на свободу, не встало на учет, изнасиловало и убило двух школьниц. Охренеть, как у нас система умеет прощать. Дальше что — отсидит и снова выйдет? Сколько хороших старомодных средств есть для таких существ — лоботомия, химическая кастрация, пожизненное, в конце концов». (цитата со страницы в Facebook)

18:45 07.09.2021 Генеральная прокуратура РФ взяла на особый контроль расследование уголовного дела по факту убийства двух малолетних девочек в городе Киселёвске Кемеровской области. Кроме того, прокуратурой Кемеровской области проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

21:25 07.09.2021 Генеральная прокуратура РФ. Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

22:51 07.09.2021 Подозреваемый в убийстве школьниц в Кисилёвске. © МВД России

07:22 Соседка одной из убитых в Кузбассе школьниц рассказала, что подозреваемый звал к себе и её сына, но мальчик убежал домой. Рецидивист кормил детей чипсами с газировкой: «Там был какой-то дядя Витя с ними, которого, естественно, вот сейчас нашли. Просто он с ними сидел, их кормил, принёс им газировки, всякие вкусняшки, потом говорит: «Пойдёмте ко мне в гости». То ли конфеты показать, то ли ещё чего. Ну девчонки согласились и с ним пошли, а сын у меня убежал домой». Цитата RT.

07:23 Депутаты Госдумы займутся разработкой идеи об электронных браслетах для отсидевших педофилов, заявил Хинштейн. По словам политика, прежде чем внести в Госдуму законопроект, «необходимо просчитать и проработать весь механизм его реализации». Сейчас такие браслеты используются только в отношении тех, кто находится под домашним арестом, напомнил Хинштейн. Поводом для предложения стало изнасилование и убийство двух десятилетних школьниц в Кузбассе.

07:26 Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание педофилов: «Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей <…> С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще непонятно, зачем этот документ?»

07:34 Смертная казнь за педофилию также предусмотрена в ОАЭ, Катаре, Пакистане, Судане, Таджикистане, Тунисе, Бангладеш и Кувейте.

07:34 В Саудовской Аравии наказание для педофила могло варьироваться от порки до казни, но с апреля 2020 года порка была отменена. Как правило, насильника приговаривают к публичному обезглавливанию. Перед казнью ему вводят успокаивающее средство.

07:34 В Индии за изнасилование несовершеннолетнего можно получить смертный приговор или пожизненное заключение, но чаще всего насильников приговаривают к 14 годам тюрьмы.

07:34 В Китае в большинстве случаев за изнасилование дают смертную казнь. В Северной Корее педофилов наказывают путем расстрела. В Иране в большинстве случаев их вешают, но иногда могут и забить камнями до смерти. В Египте также действует казнь через повешение.

07:35 Подозреваемый в убийстве школьниц в Киселёвске. © Следственный комитет России.

07:35 Убийство и изнасилование двух кузбасских школьниц вновь подняло тему ужесточения наказания для педофилов. В России предложили ввести принудительную химическую кастрацию для них. Такие меры уже действуют в Индонезии и на Украине.

07:39 После жуткого изнасилования и убийства двух девочек в Кемерово по подозрению в этом преступлении задержан человек, уже отсидевший за подобное деяние. В соцсетях начались обсуждения — можно ли исправить педофилов тюремным сроком? Или, может, это неизлечимая болезнь? Вот что сказал по этому поводу в эфире радио «Комсомольская правда» кандидат психологических наук Александр Невеев: «Лично я считаю, что эти попытки современного (прежде всего, западного) общества и американских психиатров определить педофилию как болезнь — это такое попустительство злу. Естественно, это никакая не болезнь, это тяжелая степень безнравственности человека, при которой он готов удовлетворять свои желания даже ценой травмирования или даже убийства детей. Я считаю, что сейчас наказание за педофилию не слишком жесткое. За это нужно вводить пожизненное заключение. Насчет смертной казни я не уверен, поскольку судебные ошибки никуда не денутся. И их уже нельзя будет исправить. А пожизненное заключение эту проблему снимает».

07:40 «Нам нужно всем миром требовать от своих депутатов в ГД принятия закона о пожизненном наказании педофилов без УДО. Причем этот закон не должен трактоваться судьей, вердикт только один — пожизненное НАВСЕГДА. И очень важное еще, после принятия он должен быть распространен на всех сидящих педофилов, осужденных в прежние годы и могущих быть выпущенными по истечении срока. Хотя бы эти меры значительно обезопасят жизни наших детей», — считает Надежда Ламбре.

07:43 Обозреватель kp.ruСергей Мардан — о необходимости самого сурового наказания для тех, кто совершает преступления против детей: «Сколько еще детей должно погибнуть, прежде чем Российское государство перестанет корчить из себя добропорядочного «члена Совета Европы», торговать своей фальшивой толерантностью, изображать «нормальное цивилизованное государство» образца 90-х годов и отменит, наконец, мораторий на смертную казнь? Проклятый Ельцин в своем похмельном бреду ввел этот мораторий в 1996 году. Особенный для России год. Самый мрачный даже для беспросветных 90-х. Год залоговых аукционов. Год позорного Хасавюрта. И год отмены смертной казни. В стране, где садисты ежегодно убивали несколько десятков тысяч человек, а «уважаемые джентльмены» ездили по детским домам, выбирая себе жертв, не стесняясь и не скрывая лиц. Только Ельцин давным-давно мертв. А с 1996 года прошла четверть века. И вина за невинную кровь лежит на здравствующих и поныне судьях, которые выносили эти подлые «гуманные» приговоры, и на фсиновцах, и на депутатах, которые годами грели жопы в Госдуме и не удосужились сделать так, чтобы упыри никогда не могли выйти на свободу. Любая партия, любой кандидат, которая сегодня пообещает бороться за восстановление смертной казни, получит большинство голосов на выборах».

08:04 Подозреваемого в убийстве десятилетних школьниц в Киселевске задержали после того, как его опознал бывший сотрудник правоохранительных органов по фотографиям в социальных сетях. При этом мужчина должен был находиться под административным надзором.

08:05 Именно экс-силовик рассказал, что мужчина, попавший в поле зрения камер видеонаблюдения вместе с пропавшими девочками, работает на одной из строек города. Только после этого педофила и задержали.

08:06 Расследование дела по факту убийства двух малолетних (пункты «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК) продолжается. Кроме того, возбуждено дело о халатности сотрудников полиции, которые должны были осуществлять административный надзор (ст. 293 УК).

08:45 В Кемеровской области задержан подозреваемый в убийстве двух малолетних девочек. sledcom.ru

09:24 Правительство Кузбасса окажет помощь семьям двух погибших 10-летних школьниц из Киселевска. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

10:19 «Когда же уже примут закон о казни для таких упырей? Сколько маленьких ангелочков должны еще погибнуть, это же НАШИ ДЕТИ, никто от такой трагедии не защищен!» — Наталья («Одноклассники»).

10:20 »Надругался, убил ребенка — сдохни сам, неважно, от пули в башку или от каторжного труда. И плевать на гомосячье-педофильную Европу с её «человеческими ценностями» и законами Европейского суда, они по нашим законам не живут и их не признают», — Виктор Иванчихин («Одноклассники»).

10:29 Жители кузбасского Киселёвска, где были убиты две десятилетние школьницы, организовали стихийный мемориал. Горожане несут цветы и игрушки к школе, в которой учились девочки. Читайте также: Стихийный мемориал образовался у школы Кузбасса, где учились убитые девочки

11:02 В связи с со смертью двух школьниц в Кузбассе от рук рецидивиста юрист Андрей Лямзин пояснил ИА REGNUM, как устроена система надзора за бывшими заключенными. Подробности в материале: Юрист рассказал о системе надзора за бывшими заключёнными-педофилами

11:26 В Кемеровской области задержан подозреваемый в убийстве малолетних девочек. kuzbass.sledcom.ru

12:02 Напомним, накануне, 7 сентября, в Киселёвске (Кемеровская область) был задержан 41-летний мужчина, который признался, что изнасиловал и убил двух школьниц, им было всего по 10 лет. По данным СКР, всё происходило в доме, который подозреваемый арендовал три недели назад.

12:32 В Новокузнецке задержали педофила, который выманивал интим-фото у мальчиков-подростков со всей России и вел с ними недетскую переписку. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Об этом: В Кузбассе задержали ещё одного педофила

12:49 Стихийный мемориал у школы, где учились убитые девочки. Цитата из видео. ctc-kiselevsk.ru

13:19 Очередной сексуальный маньяк убил детей. Теперь — в Кузбассе. В соцсетях скорбят о жертвах и негодуют по поводу гуманности законов в отношении педофилов. Читайте также: «Убил ребенка — сдохни сам»: Сети высказались о кузбасском педофиле

13:26 Наручники. Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

13:56 Педофил из Сибири четыре года выманивал интим-фото у мальчиков-подростков со всей России. Житель Новокузнецка вёл с детьми совсем недетскую переписку о сексе, рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. Сперва он выбирал ребят из небольших деревень, потом осмелел, и география преступлений расширилась: его жертвами стали дети из Новосибирска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Московской области. С фейковой страницы он выманивал интимные фото у мальчиков 12−14 лет. Обвинения за развратные действия в отношении подростков уже предъявлены. Судя по тому, что мужчина писал о себе в сети, несколько лет назад он охранял заключённых. Цитата канала truekpru.