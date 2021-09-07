Ульяновск, 7 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется по 275 носителей коронавируса, при этом новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 7 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 76 241 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 275.

Победили болезнь 68 385 пациентов, из них за последние сутки вылечились 188 человек. Доля выздоровевших составляет 89,7%.

Новых жертв коронавируса в Ульяновской области нет. Напомним, что всего в регионе скончались 2359 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских заявил, что заболеваемость COVID-19 «постепенно идёт на спад».