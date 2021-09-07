Москва, 7 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Россия пока не готова к признанию биткоина в качестве ходовой валюты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Биткоин

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», — сказал Песков.

Он назвал биткоин квазивалютой и подчеркнул, что приравнивание его к денежным инструментам «ничего, кроме вреда финансовой, экономической системе, принести не может».