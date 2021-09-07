Песков заявил о восстановлении рынка в России
Москва, 7 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день российский рынок перешёл в фазу восстановления. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел в процесс восстановления, но пока это рост от минимальной базы», — сказал Песков.
Поэтому, по его словам, «в абсолютном выражении» на текущий момент состояние рынков «оставляет желать лучшего».