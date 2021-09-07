Москва, , 12:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин находится на отдыхе в Сибири. Там он сделал остановку на несколько дней по дороге из Благовещенска. Об этом 7 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Сергей Шойгу в Туве Kremlin.ru/events/president/news/58388

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Компанию главе государства составил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Путин по дороге из Благовещенска на несколько дней сделал остановку в Сибири с Шойгу. Место я называть не буду, это Сибирь», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что это обычный отдых — «и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух».

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По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин вернётся в Москву 8 сентября.

«Где-то мы ожидаем возвращения в Москву, наверное, к концу дня завтра, у нас уже достаточно напряжённый рабочий день в четверг», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент России Владимир Путин провёл выходные в Туве в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Российский лидер за рулём гусеничного вездехода вместе с главой Минобороны РФ совершили прогулки по заснеженной тайге в Сибири. Кроме того, они совершили пешие прогулки, во время которых осмотрели окрестности.

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