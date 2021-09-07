Оренбург, 7 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 338 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 7 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Интенсивный показатель заболеваемости составил 17,25 на 100 тыс. населения, суточный темп прироста заболеваемости — 0,49%, а коэффициент распространения инфекции — 1%.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 519 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 3547,03 факта COVID-19.

Выздоровели 57 766 оренбуржцев. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1638 человек. За последние сутки зафиксировано 14 летальных исходов.