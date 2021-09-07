Ашхабад, , 12:55 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ближайшее время посетит Узбекистан, в рамках визита стороны подпишут солидный пакет документов. Об этом 7 сентября сообщает Podrobno.uz.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов Gagauz.md

Как отмечает издание, сегодня двустороннее сотрудничество, основанное на принципах дружбы, братства, добрососедства и вбирающее в себя тесное взаимодействие во многих отраслях народного хозяйства, отличается интенсивностью.

Как передает ИА REGNUM, внешнеторговый оборот Узбекистана с Туркменией за первые четыре месяца 2021 года составил 166,9 миллиона долларов.