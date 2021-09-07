Саратов, 7 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Саратовской области будет создан многофункциональный фтизиатрический центр. Предстоящее строительство поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который посещает регион с рабочей поездкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В настоящее время в Саратовской области противотуберкулезные учреждения располагаются в приспособленных зданиях, в связи с этим в них невозможно разместить все необходимые структурные подразделения. Действующая противотуберкулезная больница находится в центре Саратова, хотя по нормативам должны находиться за пределами города. Кроме того, две трети медицинской аппаратуры имеют 100% износ, отсутствуют площади для размещения дагсностических подразделений. В многоместных палатах размещают до 10−15 человек.

В новой противотуберкулезной больнице будут предусмотрены различные отделения, в том числе детское. Диспансер оснастят самым современным медицинским оборудованием. По итогу будет создан многофункциональный фтизиатрический центр Саратовской области.

«Без сомнения, мы поддержим этот проект. Вместе с минздравом нужно утвердить проектную документацию с учетом заболеваемости туберкулёзом, в следующем году надо начинать», — отметил Михаил Мишустин.

ИА REGNUM напоминает, 7 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов.

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