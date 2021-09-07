Москва, 7 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Россия не готова признать биткоин валютой, для этого пока нет никакого повода. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 сентября журналистам.

Huffingtonpost.de Биткоин

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал биткоин квазивалютой и подчеркнул, что фактическое приравнивание криптовалют к денежным инструментам способно лишь нанести вред экономической, финансовой системе.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 5 сентября биткоин впервые с мая текущего года поднялся выше отметки в $51 тыс.

Читайте также: Дан прогноз о том, до каких значений может вырасти цена биткоина