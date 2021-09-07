Уфа, 7 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Тело женщины обнаружено на берегу реки в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что рано утром 6 сентября спасатели Дюртюлинского района получили информацию о том, что около села Москово на берегу реки Явбаза было найдено тело женщины 1940 года рождения.

«По версии патологоанатома предварительной причиной смерти стало утопление», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия.