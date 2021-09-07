Махачкала, 7 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Дагестане необходимо срочно решать вопрос с увеличением мощности гостиничного фонда. К этому обязывает власти региона резкий рост популярности республики у туристов: к сентябрю Дагестан посетили 820 тыс. туристов, до конца года их будет около 1 млн человек, в то время как в 2020 году турпоток составил 840 тыс. человек. Такие данные привел журналистам 7 сентября врио главы региона Сергей Меликов.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Поток туристов в этом году увеличился. К концу года мы, наверное, на 1 млн выйдем», — цитирует Меликова «Интерфакс-Юг».

По его словам, для поддержания интереса гостей к Дагестану власти должны менять концепцию развития туризма. Будет создана комплексная программа, в реализации которой задействуют минкульт, минмолодежь, минэнерго и другие ведомства. Срочно необходимо создавать туристическую инфраструктуру, так как не хватает гостиниц, развитой дорожной сети, подчеркнул Меликов.

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