Калуга, 7 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 сентября. Днём ранее, 6 сентября, в регионе было зарегистрировано 102 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 725 человек, 42 тыс. 470 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 617 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.