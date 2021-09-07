Треть жителей РФ не знает, как используют их персональные данные — опрос
Москва, 7 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Более трети жителей России (37%) не знают, для чего и каким образом могут использоваться их персональные данные, оставляемые ими при регистрации на сайтах, заказе доставок на дом и в социальных сетях. Это 7 сентября следует из обнародованных результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что опрос был проведен ВЦИОМ по заказу Ассоциации больших данных методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 9 июля и в нем принимали участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей РФ.
«Более трети россиян (37%) не знают, для чего и как могут использоваться их персональные данные. Более половины наших сограждан (62%) так или иначе осведомлены о целях использования их данных (72−76% среди молодежи, 46−62% среди представителей старшего поколения). Среди осведомленных только 15% опрошенных отмечают, что точно знают, как данные могут использоваться, а 47% что-то слышали, но без подробностей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что лучше всего осведомлены в этом вопросе люди в возрасте 18−34 лет, среди которых 53−56% респондентов ответили, что наиболее часто госорганизации используют полученные данные граждан для подтверждения личности.
Помимо того, из результатов исследования следует, что за последний год 49% опрошенных оставляли персональных данные для получения услуг банка, 46% давали разрешение на определение своей геолокации, 45% — в ходе регистрации на сайтах государственных учреждений и еще по 38% — для оформления доставки на дом и делились данными в социальных сетях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса исследовательского центра Зарплата.ру стало известно, что после возвращения из отпуска домой свыше половины жителей России (51%) испытывают чувство депрессии.