Москва, 7 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Более трети жителей России (37%) не знают, для чего и каким образом могут использоваться их персональные данные, оставляемые ими при регистрации на сайтах, заказе доставок на дом и в социальных сетях. Это 7 сентября следует из обнародованных результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. 2018. Германия — США Персональные данные

Уточняется, что опрос был проведен ВЦИОМ по заказу Ассоциации больших данных методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 9 июля и в нем принимали участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей РФ.

«Более трети россиян (37%) не знают, для чего и как могут использоваться их персональные данные. Более половины наших сограждан (62%) так или иначе осведомлены о целях использования их данных (72−76% среди молодежи, 46−62% среди представителей старшего поколения). Среди осведомленных только 15% опрошенных отмечают, что точно знают, как данные могут использоваться, а 47% что-то слышали, но без подробностей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лучше всего осведомлены в этом вопросе люди в возрасте 18−34 лет, среди которых 53−56% респондентов ответили, что наиболее часто госорганизации используют полученные данные граждан для подтверждения личности.

Помимо того, из результатов исследования следует, что за последний год 49% опрошенных оставляли персональных данные для получения услуг банка, 46% давали разрешение на определение своей геолокации, 45% — в ходе регистрации на сайтах государственных учреждений и еще по 38% — для оформления доставки на дом и делились данными в социальных сетях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса исследовательского центра Зарплата.ру стало известно, что после возвращения из отпуска домой свыше половины жителей России (51%) испытывают чувство депрессии.