Чебоксары, 7 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Компьютерный томограф в Алатырской ЦРБ в Чувашии

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По данным на 7 сентября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 32 213 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 74.

Вылечились от COVID-19 в республике 29 233 человека, доля выздоровевших составила 90,75%. Из них за последние сутки выписаны 74 пациента.

От осложнений, вызванных после заражения новой коронавирусной инфекцией, в Чувашии умерли ещё десять пациентов. Таким образом, всего скончались 2084 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в рамках всероссийской акции «Волна здоровья» в Чебоксарах причалит теплоход с бригадами врачей с высокотехнологичным диагностическим оборудованием из федеральных медицинских центров.