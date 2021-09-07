Роструд оценил новый механизм взыскания задолженности по зарплате
Москва, 7 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Реализуемый Рострудом и Федеральной службой судебных приставов (ФСПП) механизм взыскания задолженности по заработной плате доказал свою эффективность, заявил 7 сентября руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.
Он добавил, что уровень задолженности по зарплате в прошлом году, по данным Росстата, снизился почти вдвое. Влияние на этот результат оказал в том числе новый механизм взыскания задолженности по зарплате, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа текущего года общая задолженность по заработной плате в России составила 1 млрд 538 млн рублей.
По сравнению с данными на 1 июля нынешнего года эта задолженность увеличилась на 26,6 млн рублей или на 1,8%.
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