Тирасполь, 7 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провёл встречу с прибывшим в Тирасполь главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба приднестровского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Сообщается, что стороны обсудили недавний запрет на Украине на пропуск в страну автомобилей с приднестровскими номерами. Глава ПМР отметил важность этого вопроса для жителей республики.

«Повышенное внимание — вопросам передвижения, которые в свете событий последнего времени приобретают все большую актуальность. Вадим Красносельский подчеркнул, что эти аспекты носят сугубо гуманитарный характер, а значит, поиск выхода из сложившейся ситуации находится в компетенции ОБСЕ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Нойкирх согласился с главой ПМР. Стороны договорились продолжить диалог в рабочем порядке.

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинев и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами, хотя была договорённость с Кишинёвом продлить прежний режим до 10 января 2022 года.