Сеул, 7 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai планирует к 2045 году прекратить продажи машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает пресс-служба компании.

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К 2035 году компания намерена продавать на авторынке Евросоюза только машины, работающие на возобновляемых источниках энергии. А к 2040 году автопроизводитель планирует перевести на электротягу до 80% производимых машин.

Ближайшей водородной новинкой бренда станет минивэн Nexo. Его первый экземпляр выйдет в 2023 году. В 2025 году планируется выпуск кроссовера с водородным силовым агрегатом.

Что же касается электрических версий автомобилей, то их массовое производство стартует уже в следующем году. Первым станет седан Ioniq 6. Его создадут на основе прототипа Prophecy. Модель получит два электродвигателя совокупной производительностью более 300 «лошадей».

Ранее специалисты Hyundai протестировали на трассе Нюрбургринг спортивную версию электрокара Ioniq 5 с литерой N в названии. Автомобиль создан на «тележке» e-GMP, разработанной специально для электромобилей. Основным конкурентом Ioniq 5 N станет электромобиль Volkswagen ID.4 GTX.

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