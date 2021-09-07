Рязань, 7 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Рязанской области 7 сентября выявлены 104 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений скончались ещё шесть пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 39 669 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости COVID-19 составляет 3568,99 на 100 тысяч населения, что на 1,3 ниже среднероссийского. Справились с болезнью 36 047 человек, в том числе 108 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, в регионе зарегистрировано 988 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.