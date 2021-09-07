Москва, 7 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий наказание за сброс мусора вне специальных мест, внесли в Госдуму Мосгордума и Мособлдума, штрафовать предлагается по камерам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Пресс-служба администрации Ижевска Раскрашенный мусоровоз

Парламентарии обратили внимание на то, что сброс отходов в необорудованных для этих целей местах на территориях населенных пунктов, рекреационных зон, лесопарков, садоводческих товариществ в большинстве случаев совершается с использованием транспортных средств (малотоннажных грузовых автомобилей, мусоровозов, самосвалов), принадлежащих гражданам.

Данные статистики свидетельствуют, что поступившие в органы внутренних дел сообщения о фактах незаконного сброса отходов составляют около 11% от общего числа сообщений об экологических правонарушениях, указали авторы.

В этой связи депутаты предлагают ввести в КоАП новые статьи, в частности, «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, выразившееся в сбросе (выгрузке) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов, иных специально отведенных мест».

Предполагается, что сброс будет фиксироваться работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, размещенными в местах наиболее вероятного сброса отходов (по аналогии с техническими средствами, фиксирующими правонарушения в сфере безопасности дорожного движения), а также специализированными фото-ловушками, автоматически срабатывающими при движении вблизи мест установки. Указанные технические средства могут использоваться в условиях низкой освещенности и в ночное время, пояснили авторы инициативы.

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