Москва, 7 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Самым востребованным среди жителей России внешним направлением туризма в 2021 году стала Турция. Такие данные 7 сентября привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Самое популярное зарубежное направление — это Турция. До конца года, по прогнозам, Турция примет 4−4,5 млн туристов из России», — сказала Ломидзе.

Эта цифра больше, чем турпоток в 2020 году, но меньше чем в 2019, когда Турцию посетили порядка 6 млн туристов из России, отметила представитель АТОР.