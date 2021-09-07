* запрещённая в России организация

Анкара, , 12:41 — REGNUM Анкара не будет принимать поспешных решений по вопросу признания радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в интервью телеканалу NTV заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не стоит торопиться с этим. Мир тоже не должен торопиться. Здесь нужно действовать сбалансировано», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, признает ли Турция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он назвал для этого главное условие — формирование в Афганистане инклюзивного правительства с участием всех политических сил и слоёв населения, а также женщин.

«Нужно, чтобы было создано правительство, которое сможет справиться с кризисом, не допустить развязывания гражданской войны. Чтобы весь мир признал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нужно обеспечить создание такого правительства», — пояснил Чавушоглу.

Что касается Анкары, то она будет действовать «в соответствии с ситуацией и дальнейшими событиями», добавил глава МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа радикальные исламисты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Бывший президент страны Ашраф Гани сбежал из страны. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы уже в ближайшее время объявить состав нового правительства страны.