Челябинск, 7 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Челябинске задержан подозреваемый в серии краж из офисов и организаций. Об этом сообщает областной главк МВД.

Фред Барнард. Держи вора! 1875

Под подозрение попал гражданин 1989 года рождения — неработающий, проживающий в Копейске. Установлена его причастность к семи преступным эпизодам. Гражданин похищал телевизоры, ноутбуки, телефоны и другие предметы, а также деньги. Общий размер ущерба составил порядка 280 тыс. рублей.

Сейчас силовики выясняют причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Его водворили в изолятор и избирают меру пресечения.