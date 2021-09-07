Новосибирск, 7 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Ускоренная реализация региональной программы предусматривает в период 2022—2023 годов расселение из аварийного жилого фонда 3425 человек на территории семи муниципальных образований Новосибирской области: городов Новосибирска, Искитима, Татарска, Куйбышева, Болотное, Барышевского и Ташаринского сельсоветов. Об этом сообщает региональное правительство.

Novo-sibirsk.ru Правительство Новосибирской области

«Новосибирская область взяла на себя обязательства по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Планируем в ближайшие два года расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 млрд рублей, основная сумма — 2,46 млрд рублей — это средства федерального бюджета, еще 300 млн рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов. Первый транш в размере более 700 млн рублей Новосибирская область уже получила», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Министр пояснил, что Новосибирская область попала в перечень 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению за счёт успешной реализации программ расселения прошлых лет.

По данным на 1 сентября 2021 года, аварийными и подлежащими сносу признаны 1276 многоквартирных дома, в которых проживают 24 565 человек. В настоящее время расселено 422 многоквартирных дома, в которых проживают 7139 человек (27,5% от общего объема аварийного фонда). Решение вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022—2023 годах планируется реализовывать путём приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья, а также строительства новых домов.